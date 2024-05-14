Dünya genelinde yerinden edilen kişi sayısında rekor: Alarm verici yeni seviyelere ulaştık

Dünya genelinde yerinden edilen kişilerin sayısında rekor artış yaşandı.

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi tarafından yayınlanan Ülke İçi Yerinden Edilme Küresel Raporu’na göre geçtiğimiz yılı sonu itibarıyla 68,3 milyon kişi çatışmalar ve şiddet nedeniyle, 7,7 milyon kişi ise doğal afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişi statüsünde yer aldı.

Rapora göre, ülke içinde yerinden edilen kişilerin yüzde 46’sı Sahara Altı Afrika bölgesinde yer alırken, 2023’te Sudan'da 6 milyon kişi, yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kaldı. Sudan'daki bu veri, 2022’de 16,9 milyon kişinin yerlerinden edildiği Ukrayna’dan sonra tek bir ülkede kaydedilen en yüksek sayı oldu. Sudan’da 2023 sonu itibarıyla yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısı ise 9,1 milyon oldu.

IDMC, Gazze’de 2023’ün son üç ay içerisinde 3,4 milyon yerinden edilme olduğunu hesapladı. Bu veri, yıl boyunca dünya genelinde çatışma nedeniyle ortaya çıkan yerinden edilmelerin yüzde 17’sini oluşturdu.

IDMC Direktörü Aleksandra Bilak, 2023’te yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu ve dünya genelinde daha önce yaşanan veya halen devam etmekte olan çatışmalar nedeniyle on milyonlarca insanın zaten ülke içinde yerinden edilmiş kişi statüsünde olduğunu ifade etti.