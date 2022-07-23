Dünya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması sonrası birçok ülkeden ve uluslararası örgütlerden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlanıyor.



BLİNKEN, UKRAYNA TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI İÇİN TÜRKİYE VE BM'Yİ TAKDİR ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan ve Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli çıkışını sağlayan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden ihracatını sürdürmek ve dünyanın her yerinde ihtiyacı olanlara milyonlarca ton Ukrayna tahılı ulaştırmak için bir plan taahhüdünde bulundu. ABD bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu müzakerelere arabuluculuk yapma konusundaki kararlı diplomatik çabalarından dolayı takdir ediyor." ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, anlaşmanın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in müzakereleri ve Türkiye'nin 6 haftalık güçlü desteğiyle mümkün olduğunu söyledi.



FRANSA, İSTANBUL'DAKİ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatını güvence altına almayı amaçlayan ve Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan anlaşmayı takdir ettiği belirtildi.



İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya nedeniyle Ukrayna'da aylardır mahsur kalan tahılın ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Küresel gıda krizini hafifletme çabalarınız için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TAKDİR MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği bildirilerek, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yazılı açıklamasında, “Ukrayna’nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye’yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.



LAVROV, İSTANBUL'DA İMZALANAN ANLAŞMALARA KATKILARINDAN DOLAYI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti.



İTALYA, İSTANBUL'DAKİ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



İtalya Başbakanı Mario Draghi, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haber olduğunu belirtti.



Draghi, İstanbul’da imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir." ifadesini kullandı.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.



Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.



KUVEYT VE BAHREYN, İSTANBUL'DAKİ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINDAN MEMNUN



Kuveyt Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.



"Bunun, gıda güvenliğinin artırılması, tahıl arzındaki açığın kapatılması ve fiyat artışlarının durdurulmasına katkıda bulunacak bir adım olduğu" bildirilen açıklamada, anlaşmanın imzalanması için Türkiye ve BM'nin gösterdiği çabanın takdir edildiği aktarıldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşmanın tüm mimarlarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



AFRİKA BİRLİĞİ, İSTANBUL'DAKİ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından dolayı memnuniyetini açıkladı.



Muhammed yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayeleri altında tahıl ve tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihracını öngören anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.



Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızla uygulamaya koyulmasını dört gözle beklediklerini belirterek, süreçte rol alan herkesi tebrik etti.



Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pretoria'da Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile düzenlediği basın toplantısında, Afrika ülkelerinin Rusya ve Ukrayna bölgesindeki tahıla bağımlılığının gerçek bir tehlike olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.



Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda krizi ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya.



2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.



Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının bile üzerine çıkıyor.