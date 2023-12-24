Dünya kitlesel yok oluşun eşiğinde! 73 türün soyu tükendi

Dünya tarihi boyunca çok sayıda türün yok olduğu 5 büyük biyolojik felaket yaşandı.



Bunların en bilineni, 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarparak dinozorların sonunu tetikleyen dev meteor. Ancak bilim insanlarına göre Dünya, altıncı biyolojik yok oluşun eşiğinde.



Bu kez felaketin sorumlusu ise bir meteor değil, insanlar.



Amerika'daki Stanford ve Meksika'daki UNAM üniversitelerinden araştırmacılar, soyu tükenen canlıların sayısında hızlı bir artış yaşandığını saptadı.



Araştırmacılar, son 500 yılda 73 türün yok olduğunu belirledi. İnsan etkisi olmasaydı 73 türün yok olmasının 18 bin yıl süreceği hesaplandı.



İnsanların, doğal yaşam alanlarını yok ederek, aşırı avlanarak ve iklim krizini tetikleyerek türlerin yok oluşunu hızlandırdığı belirtildi.



Uzmanlar, her türün genetik miraslarıyla beraber kaybolduğunu, bunun biyo-çeşitlilik için önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.