Dünya Kupası başlıyor. "FBI tarihinin en büyük güvenlik operasyonu"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın FBI tarihindeki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Patel, 48 takımın katılacağı turnuvanın 11 stadyum, 36 takım kampı ve yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi kapsadığını belirterek, "Bu muhtemelen FBI tarihindeki, hatta Amerikan tarihindeki en büyük güvenlik görevi." dedi.

DRONE TEHDİDİ ÖN PLANDA

Patel'e göre turnuvanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri insansız hava araçları.

FBI, bu nedenle Ekim 2025'te yerel polis güçlerine yönelik bir anti-drone eğitim programı başlattı. Şu ana kadar ev sahibi şehirlerde görev yapan 70 polis bu programdan mezun oldu.

Patel, droneların düşük maliyetle ve uzaktan saldırı düzenlemek isteyen kişiler için en etkili araçlardan biri haline geldiğini söyledi.

46 ÜLKEDEN POLİSLE ORTAK OPERASYON MERKEZİ

FBI ayrıca turnuvaya katılan 48 ülkenin 46'sından güvenlik görevlilerinin yer aldığı ortak bir operasyon merkezi kurdu. İran ve Haiti'nin bu yapıda yer almadığı belirtildi.

Bu merkez aracılığıyla katılımcı ülkelerden gerçek zamanlı tehdit bilgileri paylaşılacak.

Patel, sistemin 2026 Kış Olimpiyatları sırasında İtalya'nın Milano kentinde kurulan ortak operasyon merkezinin geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu ifade etti.

TEHDİT RAPORU: TERÖR, SİBER SALDIRI VE PROTESTOLAR

Reuters'ın incelediği FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın ortak tehdit değerlendirme raporunda, turnuvaya yönelik çok sayıda risk sıralandı.

Raporda, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD'deki bazı aşırılık yanlılarını etkileyebileceği, bunun da ABD karşıtı, İsrail karşıtı, Yahudi karşıtı veya Müslüman karşıtı eylemleri tetikleyebileceği uyarısı yer aldı.

İRAN MAÇLARI İÇİN GÜVENLİK VURGUSU

Özellikle İran'ın Los Angeles yakınlarındaki SoFi Stadı'nda oynayacağı grup maçlarında hükümet karşıtı protestolar ve güvenlik olayları yaşanabileceği değerlendirildi.

Patel ayrıca İran bağlantılı bir grubun mart ayında Los Angeles Metro sistemine yönelik siber saldırı düzenlediğini ve ulaşım ağının bazı bölümlerinin geçici olarak devre dışı kaldığını öne sürdü.

TRUMP'IN MAÇLARA KATILIMI GÜVENLİĞİ ZORLAŞTIRABİLİR

Güvenlik değerlendirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Kupası maçlarına katılmasının da güvenlik planlamasını daha karmaşık hale getirebileceği belirtildi.

Raporda ayrıca güvenlik güçlerinin Ulusal Muhafızlar veya Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileriyle karıştırılması halinde kolluk kuvvetlerine yönelik tehditlerin artabileceği ifade edildi.