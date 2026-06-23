Dünya Kupası finalinde kupayı Trump verecek
23.06.2026 23:16
Son Güncelleme: 23.06.2026 23:22
ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Temmuz’da New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası finaline katılacağını ve kupayı kazanan takıma birlikte takdim edeceklerini açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fox and Friends programında yaptığı açıklamada, finalde Trump ile birlikte olacaklarını söyledi.
Infantino, “Başkanla birlikte finali izleyeceğiz ve elbette kupayı kazanana birlikte vereceğiz.” dedi.
Trump ile yakın ilişkiler geliştiren Infantino, geçen yıl Washington’da yapılan Dünya Kupası kura çekiminde ABD Başkanı’na FIFA tarafından yeni oluşturulan barış ödülünü vermişti.
Trump’ın kupa töreninde yer alacak olması, geçen yıl New Jersey’de oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmayı da yeniden gündeme getirdi.
Chelsea’nin Paris Saint-Germain’i yenerek kupayı kazandığı finalin ardından Trump, kupayı Chelsea kaptanı Reece James’e vermişti. Ancak daha sonra sahneden ayrılmayınca, İngiliz ekibinin kutlamalarına oyuncularla birlikte katılmıştı.
Bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuş, bazı Chelsea futbolcularının şaşkınlığı dikkat çekmişti.