Dünya Kupası kutlamalarında facia. Çeşme çöktü, 13 yaşındaki çocuk öldü

İspanya 'nın 2026 FIFA Dünya Kupası 'nda şampiyon olmasının ardından ülke genelinde düzenlenen kutlamalar sırasında meydana gelen kazada 13 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, ülkenin batısındaki Ciudad Rodrigo kentinde yaşandı.

KUTLAMALAR SIRASINDA ÇEŞME ÇÖKTÜ

Acil yardım ekipleri, yerel saatle 00.30 sıralarında çok sayıda kişinin üzerine çıktığı bir çeşmenin çöktüğü ihbarını aldı.

Yetkililer, olayda 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini, bir diğer çocuğun da yaralandığını açıkladı. Yerel basın ise olayda yaralananların sayısının yüksek olduğunu bildirdi.

BELEDİYE: KUTLAMA TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ

Ciudad Rodrigo Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Açıklamada, "İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferi için yapılması planlanan kutlama trajediye dönüştü." ifadelerine yer verildi.

ÇEŞME AŞIRI YÜK NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ

Yerel basında yer alan haberlere göre, İspanya'nın 2010'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kutlamak isteyen çok sayıda kişinin çeşmenin üzerine çıkması yapının aşırı yük nedeniyle çökmesine yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.