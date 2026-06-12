Dünya Kupası'na gidemediler, televizyon kazandılar

Tesellisini kampanyadan aldığı televizyonda bulan 24 yaşındaki bir Arjantin taraftarı, "Vizem reddedildi, ben de buraya geldim. Vizeye başvurdum çünkü hepimiz bunun Messi’nin son Dünya Kupası olabileceğini düşünüyoruz. Onu izleyemeyeceğim için çok üzgünüm ama buradan bir hediyeyle ayrılıyorum. Bu televizyondan dolayı mutluyum." dedi.

Kampanyayı düzenleyen şirket ise amaçlarının turnuvaya gidemeyen futbolseverlere bir nebze olsun moral vermek olduğunu ifade etti.