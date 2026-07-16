Dünya Kupası'nda İHA'lar nasıl 250 milyon dolar kazandırdı?

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına ve antrenman kamplarına ev sahipliği yapan eyalet ve şehirlere, insansız hava aracı (İHA/drone ) tehditlerine karşı korunma amacıyla fon dağıttı.

FEMA, İnsansız Hava Araçlarına Karşı Mücadele (C-UAS) Hibe Programı kapsamında, turnuva maçlarının oynanacağı 11 eyalete ve Ulusal Başkent Bölgesi'ne 250 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı çalışan FEMA, ev sahibi kentlerin genel güvenlik ve siber güvenlik hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla toplam 625 milyon dolar tahsis etti.

SAHA YAKININDA 300'DEN FAZLA DRONE ELE GEÇİRİLDİ

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) yetkilileri ve ortak kurumlar, Dünya Kupası turnuvasının ilk iki haftasında müsabaka alanlarının yakınında 300'den fazla drone ele geçirildiğini duyurdu.

Kurallar gereği, maç günlerinde stadyumların yaklaşık 5,5 kilometre (3 deniz mili) yakınında drone uçurulmasına izin verilmiyor.

Bu kuralı ihlal eden operatörler, cezai kovuşturmanın yanı sıra 100 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

FEMA tarafından sağlanan C-UAS hibeleri, eyalet idari birimleri ve alt yükleniciler tarafından drone tespiti, kimlik tanımlama, takip ve tehdit azaltma kabiliyetlerinin artırılması için harcanıyor.

Kurum, programın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Amerikan Hava Sahası Egemenliğinin Yeniden Tesis Edilmesi" başlıklı başkanlık kararnamesi doğrultusunda kitlesel etkinliklerde halkı koruma hedefiyle uyumlu olduğunu açıkladı.

FEMA TARİHİNİN EN HIZLI HİBE PROGRAMI

Yetkililer, suçluların, teröristlerin ve hasım yabancı aktörlerin son yıllarda drone teknolojisini kullanımını yoğunlaştırdığını belirtti.

SAFER SKIES Yasası ile sağlanan yeni yetkiler ve C-UAS programı sayesinde; yerel güvenlik güçleri, itfaiye, acil sağlık servisleri ve afet yönetim merkezleri gibi kamu güvenliği birimlerine yeni teknolojik araçlar sağlanıyor.

FEMA Başkan Vekili Karen S. Evans, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nı insansız hava araçlarının artan tehditlerinden korumak için hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk ve tam olarak bunu yaptık" ifadesini kullandı.

Evans, bu çalışmanın, başvuru süresinin dolmasından sadece 25 gün sonra onaylanarak FEMA tarihinin afet dışı durumlarda en hızlı yürürlüğe giren hibe programı olduğunu kaydetti.

İKİ YILDA 500 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

C-UAS Hibe Programı, Trump tarafından Temmuz 2025'te imzalanarak yasalaşan "One Big Beautiful Bill Yasası" (Büyük, Güzel Yasa) kapsamında kuruldu.

Yasa çerçevesinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), eyaletlerin ve yerel yönetimlerin drone tehditleriyle mücadele kapasitesini artırmak amacıyla iki yıl boyunca toplam 500 milyon dolarlık federal fon sağladı.

Duyurusu yapılan ilk 250 milyon dolarlık kısım, 11 ev sahibi eyaletin yanı sıra "Amerika 250" ulusal etkinliklerine ev sahipliği yapan Ulusal Başkent Bölgesi'ne aktarıldı.

Kalan 250 milyon dolarlık bütçe ise bu yıl, ülke genelinde tespit ve müdahale kapasitesini genişletmek amacıyla tüm ABD eyalet ve bölgelerine dağıtıldı.