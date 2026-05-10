Dünya Kupası'nın güvenliği ABD'de tehlikede mi?

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Bakanlık içinde süren ve 76 günün ardından son bulan kısmi kapanma nedeniyle fonlarda aksama yaşandığını söyledi. Mullin bu aksamanın yaklaşan 2026 Dünya Kupası kapsamındaki güvenlik hazırlıklarını "zorlaştırdığını" ifade etti.

Mullin, 11 Haziran'da başlayacak 2026 Dünya Kupası maçları için Bakanlığın güvenliği sağlayabileceğini ancak kısmi kapanma nedeniyle fonlardaki aksamanın maçlarda güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmaları "zorlaştırdığını" söyledi. ABD'li Bakan "Bu güvenlik önlemlerini henüz alamadık ve ilk maç 11 Haziran'da." dedi.

Mullin, İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin konaklaması gibi organizasyonların uzun sürdüğünü ve hala yapılacak çok iş olduğunu belirterek, kısmi kapanmadan sorumlu tuttuğu Demokrat Partilileri bu süreci "tehlikeye atmakla" suçladı.

Bakanlığa bağlı olan Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill de Mart ayında yaptığı açıklamada TSA çalışanlarının istifa etmesinin 2026 Dünya Kupası hazırlığı için "ciddi sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Mullin, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İç Güvenlik Bakanlığı'na fon sağlayan bütçe tasarısının imzalanmasıyla 76 gün süren kısmi kapanmanın sona erdiğini bildirmişti