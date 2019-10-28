Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama

DAEŞ Lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü haberinin ardından liderlerden açıklama gecikmedi.

İNGİLTERE: BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ ÖNEMLİ AMA DAEŞ İLE MÜCADELE BİTMEDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Johnson, “Bağdadi'nin ölümü terörle mücadelemiz için önemli bir an, ancak DAEŞ'in kötülükleriyle mücadelemiz henüz bitmedi. Daeş'in katil, barbarca faaliyetlerine son vermek için koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

FRANSA: SERT BİR DARBE OLAN BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ SADECE BİR AŞAMA

DAEŞ liderinin ölümüne ilişkin bir açıklama da Fransa lideri Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, Bağdadi'nin ölümünün DAEŞ için büyük bir darbe olduğunu ancak bunun sadece örgüte karşı savaşta bir aşama olduğunu kaydetti.

İRAN: ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL, SADECE KENDİ YARATIĞINIZI ÖLDÜRDÜNÜZ



İran hükümet sözcüsü Ali Rebii ise, Bağdadi’nin ölümünün örgütün ya da ideolojisinin sonu olmadığını söyledi.

Rebii, sosyal medya hesabından Bağdadi'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirerek, örgütün büyümeye devam ettiğini savundu. Rebii, "Bağdadi'nin ölümü, baskıcı ve tahripkar terörizmin sembolünün yok edilmesi demektir. Bin Ladin'in ölümüyle terörün kökü kurutulmadığı gibi Bağdadi'nin ölümü de DAEŞİZM'in sonu olmayacaktır." yorumunu yaptı.

DAEŞİZM'in yapısının bombalar ve toplarla ortadan kalkamayacağını ve örgütün bölgesel petro-dolar ve tekfiri düşüncelerle yeşermeye ve gelişmeye devam ettiğini savunan Rebii, bu iki kaynağın kurutulması gerektiğini belirtti.



Rebii, ABD'nin medeniyet söylemini kendi tekeline almaya, askeri müdahaleler ve yaptırımlarla da kendini terörle mücadelenin temsilcisi gibi göstermeye çalıştığını ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Terörizm, Orta Doğu ve Afrika'da ABD'nin askeri politikaları, petrolü sömürmesi ve baskıcı rejimleri desteklemesi neticesinde doğmuştur. İran, uluslararası alanda şiddetten arınmış bir dünya için aşırıcılıkla mücadelede ve DAEŞ ile savaşta öncülerden biri olmuştur. İran DAEŞİZM ile diplomatik, stratejik ve ideolojik yaklaşımı savunmaktadır."

IRAK: İSTİHBARAT SERVİSİMİZ BAGDADİ’NİN YERİNİ SURİYE’NİN İDLİB BÖLGESİNDE KESİN OLARAK SAPTAMAYI BAŞARDI



DAEŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili bir diğer açıklama da Bağdadi'nin örgütünü güçlendirdiği

Irak'tan geldi. Irak hükümetinin açıklamasında, “İstihbarat servisimiz terörist Ebu Bekir el Bagdadi’nin yerini Suriye’nin İdlib bölgesinde kesin olarak saptamayı başardı” ifadelerini kullandı.



Açıklamada, ABD güçlerinin Irak istihbaratıyla koordinasyon içinde terörist el Bağdadi’yi yok etmek için bir operasyon yürüttüğü de belirtildi.

RUSYA: OPERASYONLA İLGİLİ GÜVENİLİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ



Rusya ise bağdadi'nin öldürüldüğü haberine şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı. Rusya Savunma bakanlığı sözcüsü igor konaşenkov, bakanlığın idlib gerginliği azaltma bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili güvenilir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Konaşenkov ayrıca,, bağdadi'nin öldürülmesine yönelik operasyonda yer aldıklarına dair çelişkili açıklamalar yapan ülke sayısının arttığı belirtti ve bunun operasyonun gerçekliği ve başarısıyla ilgili şüphe uyandırdığını söyledi.

TRUMP: DAEŞ LİDERİ BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ