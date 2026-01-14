Dünya liderlerinden karşılıklı bateri şovu

BATERİ SETİ VE İMZALI BAGETLER HEDİYE EDİLDİ

Lee, Takaichi'nin memleketi olan Nara'yı ziyaretinde Japonya Başbakanı'na bir bateri seti hediye etti. İki lider, gösterilerinin ardından birbirlerine imzalı bagetler de hediye ettiler.

Takaichi daha sonra sosyal medya platformu X'te, "Geçen yıl tanıştığımızda Lee, davul çalmanın hayali olduğunu söylemişti, bu yüzden ona bir sürpriz hazırladık." paylaşımında bulundu.

Bu doğaçlama müzik seansının görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Güney Koreli lider, X'te yayınladığı bir gönderide Takaichi'nin davul çalma becerilerini övdü ve diplomatik çabalarını müzikal bir düete benzetti.