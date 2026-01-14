Dünya liderlerinden karşılıklı bateri şovu
14.01.2026 11:34
Ceren Ekşi
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, gerçekleştirdikleri görüşme sırasında baterinin başına geçti. Geçmişte bir heavy metal grubunda baterist olan Japon lider, mevkidaşıyla birlikte müzik yaptı.
İki Doğu Asya lideri arasında gerçekleşen bir davul düeti sosyal medyada büyük ses getirdi. Japonya ile Güney Kore liderleri, davulun başına geçip karşılıklı müzik yaptı.
Üzerlerinde bir örnek mavi ceketler bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, BTS'in Dynamite ve KPop Demon Hunters filminden Golden gibi K-pop hitlerinin ritimleriyle davul çaldılar.
Sosyal medya kullanıcıları, Takaichi'nin geçmişte bir heavy metal grubunda baterist olmasına dikkat çekti. Güney Kore lideri Lee'nin ise "biraz beceriksizdim" diye tanımladığı bateri çalma denemesi, viral bir videoya dönüştü.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, birbirleri için imzaladıkları bagetlerle poz verdi.
BATERİ SETİ VE İMZALI BAGETLER HEDİYE EDİLDİ
Lee, Takaichi'nin memleketi olan Nara'yı ziyaretinde Japonya Başbakanı'na bir bateri seti hediye etti. İki lider, gösterilerinin ardından birbirlerine imzalı bagetler de hediye ettiler.
Takaichi daha sonra sosyal medya platformu X'te, "Geçen yıl tanıştığımızda Lee, davul çalmanın hayali olduğunu söylemişti, bu yüzden ona bir sürpriz hazırladık." paylaşımında bulundu.
Bu doğaçlama müzik seansının görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Güney Koreli lider, X'te yayınladığı bir gönderide Takaichi'nin davul çalma becerilerini övdü ve diplomatik çabalarını müzikal bir düete benzetti.
İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR
Takaichi yaptığı açıklamada, bölgedeki "stratejik ortamda" artan gerilimler nedeniyle Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki işbirliğinin giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.
Lee ve Takaichi ayrıca ekonomik işbirliğini artırma konusunda da anlaştı.