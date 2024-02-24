Dünya liderlerinden Rusya-Ukrayna savaşının 2’nci yıl dönümü mesajları

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının 2’inci yıl dönümü için paylaştığı mesajında destek veren ülkeleri sıralayarak teşekkür etti.



Destek veren ülkeler arasında Türkiye, Azerbayan, Japonya, ABD, İngiltere ve çeşitli dünya ülkeleri yer alıyor.



“UKRAYNA, RUSYA İÇİN BİR ZAFER OLMAYACAK”



ABD Başkanı Joe Biden, savaşın 2’nci yıl dönümü için 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, “Bir yıl önce ekibimle birlikte korkmadan şunu ilan etmek için Kiev'e geldik. Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmayacak, dünya demokrasileri bölünmeyecek ve yorulmayacağız. Bir imparatorluğu yeniden inşa etmeye kararlı bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini asla silemez. Vahşet hiçbir zaman özgür olanın iradesini ezmeyecektir. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak” ifadelerine yer verdi.



NATO'nun sosyal medya hesabından Ukrayna’ya olan desteğin altı çizilerek, “Siz Ukraynalılar, inandığınız şey uğruna savaşmanın ne demek olduğunu dünyaya gösteriyorsunuz. Sizi yolun her adımında destekleyeceğiz” açıklaması yapıldı.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

"ÜLKE ÖZGÜR OLANA KADAR UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"



Von der Leyen ziyareti hakkında, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 2. yılı için Kiev'deyim. Ukrayna halkının olağanüstü direnişini kutlamak için. Her zamankinden daha fazla Ukrayna'nın yanındayız. Mali olarak, ekonomik olarak, askeri olarak, ahlaki olarak. Ta ki ülke nihayet özgür olana kadar” açıklamasını yaptı.



Von der Leyen ayrıca Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasının Ukrayna bayrağı renkleriyle aydınlatıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Kahraman Ukrayna halkı iki yıldır ülkelerini saldırganlara karşı savunarak şehirleri ve bölgeleri özgürleştiriyor ve cesurca her şeye meydan okuyor. AB Komisyonu Ukrayna bayrağının renkleriyle süsleniyor ve onu savunanları onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dikkat çekerek, “Neredeyse iki yıl önce Putin savaşı seçti ve Ukrayna'yı işgal ederek Ukrayna halkına tarifsiz şiddet ve vahşet uyguladı. İki yıl sonra bir şeyi çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum: Kanada'nın Ukrayna'ya olan desteği sarsılmaz ve kesin olmaya devam ediyor. Slava Ukrayna” dedi.

