Dünya mavi ekran verdi: CrowdStrike başkanı ifadeye çağrıldı

ABD Kongresi'nde bir komite, CrowdStrike başkanını şirketin küresel teknik kesintideki rolüyle ilgili düzenlenecek duruşmada ifade vermeye çağırdı. CrowdStrike sözcüsü, şirketin "ilgili Kongre Komiteleriyle aktif olarak iletişim halinde olduğunu" söyledi. Dünyayı durma noktasına getiren arızanın CrowdStrike yazılımındaki hatalı bir güncellemeden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

Dünya mavi ekran verdi: CrowdStrike başkanı ifadeye çağrıldı
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Windows çalıştıran bilgisayarların "mavi ekran" göstermeye başlamasıyla büyük bir teknoloji kesintisine uğradı. Daha sonra bunun CrowdStrike yazılımındaki hatalı bir güncellemeden kaynaklandığı anlaşıldı.

Kesinti, yalnızca ABD'de 3 binden fazla uçuşun iptal edilmesine, yaklaşık 12 bin uçuşun da gecikmesine neden oldu ve yolcular mahsur kaldı.

24 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi, CrowdStrike patronu George Kurtz'un olayla ilgili ifade vermesini talep etti.

Temsilciler Meclisi komitesi, CrowdStrike başkanını Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Alt Komitesi ile "en geç 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar" gerçekleştirilecek bir duruşmaya çağırdı.

CrowdStrike sözcüsü, şirketin "ilgili Kongre Komiteleriyle aktif olarak iletişim halinde olduğunu" söyledi.

Meclis, arızanın aynı zamanda ameliyatların iptal edilmesine ve acil çağrı merkezlerinde aksaklıklara yol açtığını vurguladı.

KAOSUN ÇÖZÜLMESİ HAFTALAR ALABİLİR

Uzmanlar, milyonlarca saatlik iş gücü gerektirecek kesintinin sektörlerde yarattığı kaosun çözülmesinin günler, hatta haftalar alabileceğini söylüyor.

CrowdStrike, kamuoyuna kesintinin "bir güvenlik veya siber arıza" olmadığını, şirketin Microsoft Windows güvenlik yazılımındaki hatalı bir güncellemeden kaynaklandığını garanti etti.

Microsoft ise, olayın küresel teknoloji ekosisteminin "birbirine bağlı yapısını" gösterdiğini vurguladı.

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