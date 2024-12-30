Dünya nüfusu, 2024 yılında 82 milyon arttı

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon artış gösterdiğini duyurdu.

Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiğini kaydedilirken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika’da yaşayan insan sayısının iki kattan daha fazla artış gösterebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu yüzyılın sonunda Afrika’nın nüfusunun 1,2 milyardan 3.4 milyara yükselebileceği üzerinde duruyor.

Yeni yıl itibariyle dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı tahmin edilirken DSW’ye göre nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı bildirilirken dünya genelindeki kadınların ortalama 2.2 çocuğu olduğu ifade edildi.

DÜNYA NÜFUSU 2080'LERDE 10 MİLYARI BULACAK

Dünya nüfusu Kasım 2022'de 8 milyarı aşmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada ise, dünya nüfusunun 9 milyar sınırını 2037 yılında aşılabileceğini kaydedildi.

DSW ise, dünya nüfusunun 2080’lerde 10 milyarı bulabileceğini bildirdi.

Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığı yaklaşık 84 milyon olduğu kaydedildi.