Dünya ölülerin dijital olarak klonlanmasına hazır mı?

Seul Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Masaki Iwasaki, insanların dijital klonlamaya karşı tutumları hakkında bir araştırma yaptı.

Çeşitli yaş, eğitim seviyeleri ve sosyoekonomik kökenlerden 222 ABD'li yetişkin araştırmaya katıldı.



Anketin bir bölümünde katılımcılara 20'li yaşlarındaki kurgusal bir kadının araba kazasında öldüğü bir senaryo sunuldu. Kadının arkadaşları ve ebeveynleri onu dijital olarak yeniden yaratmak için yapay zekayı kullanmayı düşünüyorlardı ancak kadının hayattayken rıza gösterip göstermediği belli değildi.

DİJİTAL KLONLAMADA RIZA FAKTÖRÜ



Katılımcılara hikayeyle ilgili iki ayrı senaryo sunuldu. Bunlardan birinde kadın hayattayken dijital klonlama fikrine rıza gösterirken diğerinde göstermediği söylendi.



Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ankete katılanların yüzde 97'lik çoğunluğu onayı olmadığı bilinen birini dijital olarak diriltmenin uygunsuz olacağını düşünüyordu.



Buna karşılık yüzde 58'i, kişinin rızası olmamasının sorun olmadığını düşündü.