Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Gazze'den en büyük tahliye gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin Gazze'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahliye edildiğini duyurdu.

DSÖ, bombardıman altındaki bölgeden düzenli tıbbi nakillerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.



İşgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu DSÖ Temsilcisi Richard Peeperkorn, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den gerçekleştirilen en büyük tahliyeydi” dedi.



Peeperkorn, “Gazze'nin tıbbi koridorlara ihtiyacı var. Daha iyi organize edilmiş ve sürdürülebilir bir sisteme ihtiyacımız var” diye konuştu.

DSÖ temsilcisi, 10 binden fazla Gazzelinin nakil beklediğini de sözlerine ekledi.

Örgüt ayrıca Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası için "emin" hedefe ulaşıldığını açıkladı.