Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'ndan corona virüsü uyarısı: Rahatlamak için vaktimiz yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de yapılan basın toplantısında corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son bilgleri değerlendirdi. Ghebreyesus, Çin’deki corona virüs vakasında yaşanan düşüş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu eğilim bizi cesaretlendirdi ancak rahatlamak için vaktimiz yok” dedi.

Bununla birlikte, Çin dışında salgının çok daha düşük hızla yayıldığını sözlerin ekleyen DSÖ Başkanı “Bu durum uzun süre aynı kalmayabilir” ifadelerini kullandı.

2 BİN 129 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 dünya genelinde 75 binden fazla kişiye bulaşırken, corona virüsün yol açtığı zatürre ve diğer komplikasyonlar nedeniyle 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.



Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yol açtığı salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etti.



Covid-19'un, SARS gibi yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyon geçirmesiyle ortaya çıktığı tahmin ediliyor.



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