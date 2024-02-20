Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki 32 kritik hastayı tahliye ettik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail bombardımanı altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır hastanesindeki tahliye işleminin tamamlandığını duyurdu.

DSÖ, aralarında çocukların da bulunduğu 32 kritik hastanin tahliye edildiğini açıkladı.

İsrail'in abluka altındaki tuttuğu Nasır hastanesinde kalan hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve esenliğinden endişe ettiğini belirten DSÖ, daha fazla can kaybı riski konusunda uyardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin hastaneyi askeri kışlaya çevirmeyi sürdürerek hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye attığı" belirtilmişti.



Açıklamada, "Hastanedeki 25 sağlık personeli ve 136 hasta hala elektrik, su, yiyecek ve tedavi imkanlarından yoksun. Dünya Sağlık Örgütü'nün kalan hastaların diğer hastanelere tahliye çabaları sürüyor" denilmişti.



Açıklamada ayrıca İsrail'in hastaneye tıbbi ve insani yardımların girişini hala engellemekte olduğu kaydedilmişti.