Dünya Sağlık Örgütü: Lübnan'da yerinden edilen insanların hastalık riski arttı

Lübnan'da yerinden edilen insanların hastalık riskinin arttığı uyarısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü, 23-27 Eylül tarihleri arasında 118 bin 466 yeni kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Lübnan'da yerinden edilen insanların hastalık riski arttı

'in saldırılarının sürdüğü 'da sağlık sistemi, krizle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Sağlık Örgütü (DSÖ) saldırılar nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen insanların hastalık riskinin arttığı uyarısında bulundu.

İsrail'in ve Lübnan'ın başka yerlerindeki hedeflere hava saldırıları düzenlemeye devam ettiği 23-27 Eylül tarihleri arasında 118 bin 466 yeni yerinden edilme vakası yaşandığını belirten DSÖ, bir durum raporu yayınladı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı da bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, 100 bin Suriyeli'nin Lübnan'dan Suriye'ye göç ettiğini duyurdu. 

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris ise 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, saldırıların yol açtığı can kayıplarının, planlananın çok ötesinde olduğunu söylemişti.

Harris, saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisinin kapandığını, ülkenin geri kalanında 26 tesisin daha artık hizmet vermediğini bildirdi.

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