Dünya Sağlık Örgütü: Lübnan'da yerinden edilen insanların hastalık riski arttı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'da sağlık sistemi, krizle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) saldırılar nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen insanların hastalık riskinin arttığı uyarısında bulundu.

İsrail'in Beyrut ve Lübnan'ın başka yerlerindeki hedeflere hava saldırıları düzenlemeye devam ettiği 23-27 Eylül tarihleri arasında 118 bin 466 yeni yerinden edilme vakası yaşandığını belirten DSÖ, bir durum raporu yayınladı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı da bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, 100 bin Suriyeli'nin Lübnan'dan Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris ise 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, saldırıların yol açtığı can kayıplarının, planlananın çok ötesinde olduğunu söylemişti.

Harris, saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki 11 sağlık tesisinin kapandığını, ülkenin geri kalanında 26 tesisin daha artık hizmet vermediğini bildirdi.