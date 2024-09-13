Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeğine karşı ilk aşıya onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği salgınına karşı ön yeterlilik alan ilk aşıyı duyurdu.

İskandinav Bavarian Nordic şirketinin ürettiği MVA-BN aşısı, DSÖ'nün ön yeterlilik listesine eklenen ilk aşı oldu.



Aşı, acil kullanım için onaylandı.

DSÖ, aşının 18 yaşın üzerindeki kişilere dört hafta ara ile iki doz enjeksiyon olarak uygulanabileceğini belirtti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, komşu ülkelere ve başka yerlere de yayılan salgının merkez üssü konumunda.

Ülke, Avrupa Birliği’nin bağışladığı 200 bin doz maymun çiçeği aşısının ilk partisini, uzun bir bekleyişin ardından geçen hafta teslim almıştı.



Ülkede bu yıl 19 binden fazla maymun çiçeği vakası görüldü ve 650’den fazla ölüm kayda geçti.

Aşılama kampanyasının eylül ayının sonunda başlaması bekleniyor.