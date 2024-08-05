Dünya Sağlık Örgütü, olası savaşa karşı Lübnan'a 32 ton ilaç gönderdi

İran'ın İsrail'e olası misillemesine karşı Ortadoğu'da gerilim artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan için harekete geçti.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında devam eden karşılıklı saldırıların da şiddetlenmesi bekleniyor.

Bu nedenle DSÖ, İsrail'in muhtemel saldırılarına karşı Lübnan'a, tedbir amaçlı 32 ton ilaç yardımında bulundu.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, DSÖ'nün gönderdiği ilaç stoku, bugün Beyrut Refik Harir Uluslararası Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Firaz Abyad ve DSÖ heyeti tarafından karşılandı.



İlaçların, muhtemel savaştaki yaralıların tedavisinde kullanılacağı belirtildi.

Bakan Abyad, burada yaptığı açıklamada ülkesinin savaş istemediğini ancak buna hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.



Abyad, şöyle konuştu: "Biz ilk günden beri Gazze'den Lübnan'a ve güneyine kadar uzanan bir ateşkes talep ediyoruz, ancak sadece Gazze'de değil, Lübnan'da ve bölgenin diğer yerlerinde her gün gerçekleşen İsrail saldırılarını da görüyoruz. Sağlık sektörü olarak herhangi bir acil duruma karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmaktan başka bir şey yapamayız."

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları düzenliyordu.



Ancak İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te 27 Temmuz'da yaşanan ve 12 çocuğun hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

Daha sonra Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla öldürülmesi, bölgede tansiyonu yüksek seviyeye çıkardı.