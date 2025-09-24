Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a parasetamol yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hamilelikte kullanılan parasetamolün otizm riski taşıdığını iddia etmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, otizm ile hamilelik sırasında parasetamol kullanımı arasında olası bir bağlantı olduğunu doğrulayan kesin bilimsel kanıt bulunmadığı belirttildi.



Trump, hamilelik döneminde parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanımının çocuklarda otizm riskini artırabileceğini iddia etmiş, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yeni düzenlemeler yapacağını açıklamıştı. Trump'ın tıbbi gerekmedikçe hamile kadınların Tylenol kullanmaktan kaçınmasını tavsiye etmesi tepkilere neden olmuştu.

WHO Sözcüsü Tarik Jašarević, Aşıların otizme neden olmayacağını bilimin kanıtladığını belirmiş, aksine aşıların milyonlarca hayat kurtardığını söylemişti.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting ise halka, “Trump’ın sözlerine dikkat etmeyin, doktorlara kulak verin” çağrısında bulundu.



İngiltere’nin ilaç otoritesi MHRA parasetamol ile otizm arasında bağ bulunmadığını duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı da benzer açıklama yaparak, “Mevcut bilimsel verilerde ilişki yok” dedi. İspanya ve Avustralya sağlık kurumları da ilacın güvenli olduğunu açıkladı.