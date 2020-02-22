Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni corona virüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölü sayısının 2 bini geçtiği Corona virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.



Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, kreditör ülkelere virüsle mücadele için daha fazla mali yardım yapmaları çağrısında bulundu.



Salgınının kritik bir eşikte olduğunu ve salgınla mücadele için fırsat penceresinin daraldığının altını çizen Ghebreyesus, "Fırsat penceresi daralıyor. Pencere tamamen kapanmadan hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



DSÖ Genel Direktörü ayrıca yeni vakalarda salgınsal bağ olmamasının endişe verici olduğunu belirtti.



Başta İran'da görülen vakalarda olmak üzere yeni ortaya çıkan vakalarda daha önce Çin'e seyahat etmeyen kişilerde Corona virüse rastlanmıştı.



Afrika’da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.



Ghebreyesus ayrıca Afrika'da 13 ülkeyi öncelikli olarak belirlediklerini açıkladı.