Dünya salgınlarla çalkalanıyor! 300 bin yeni kolera vakası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024’ün başından bu yana 300 binden fazla insanın kolera hastalığına yakalandığını, 2 bin 300’den fazlasının ise hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ, aşı eksikliğine dikkat çekerek, üretimin artırılması çağrısında bulundu. Örgüt, kolerayı acil durumlar için en yüksek seviye olan 3. derece acil durum olarak sınıflandırıyor.

Dünya salgınlarla çalkalanıyor! 300 bin yeni kolera vakası
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, 1 Ocak 2024'ten 28 Temmuz 2024'e kadar, beş DSÖ bölgesindeki 26 ülkeden toplam 307 bin 433 kolera vakası ve 2 bin 326 ölüm bildirildiğini açıkladı.

DSÖ açıklamasına göre en yüksek rakamlar Doğu Akdeniz Bölgesi'nde kaydedildi. Bunu Afrika Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi, Amerika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi izledi.

Bu süre zarfında Batı Pasifik Bölgesi'nde herhangi bir salgın rapor edilmedi.

ÜRETİLENİN İKİ KATI AŞI TALEP EDİLDİ

Ocak 2023'ten bu yana 18 ülke tarafından 105 milyon doz aşı talep edildi ancak bu dönemde üretilen 55 milyon doz talebi karşılmak için yeterli olmadı.

Talep arzı aşmaya devam ettiğinden, kolera yanıtı kritik bir Oral Aşısı (OCV) sıkıntısından etkilenmeye devam ediyor.

3. DERECE ACİL DURUM

DSÖ, koleranın küresel olarak yeniden canlanmasını Ocak 2023'te DSÖ'deki acil durumlar için en yüksek seviye olan 3. derece acil durum olarak sınıflandırdı.

Salgınların sayısı ve coğrafi genişlemelerinin yanı sıra aşı ve diğer kaynakların yetersizliğine dayanarak, DSÖ küresel düzeydeki riski çok yüksek olarak değerlendirmeye devam ediyor.

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