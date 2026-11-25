"Dünya savaşı" söylentileri panik alışverişini tetikledi. Konserve satışları yüzde 40 arttı
25.11.2026 11:59
Stok yapıp sığınak inşa eden gruplar arasında hızla yayılan iddiaların ardından kullanıcılar, su, konserve, yedek pil, yulaf ve fasulye dolu kilerlerinin fotoğraflarını paylaştı.
Sosyal medyada yayılan Üçüncü Dünya Savaşı teorileri zincir marketlerde panik alışverişini tetikledi ve konserve satışları yüzde 40 arttı.
Sosyal medyada yayılan dünya savaşı ve kıyamet teorileri, dünyanın farklı bölgelerindeki tüketicileri zincir marketlerde acil durum malzemesi stoklamaya yöneltti.
Şiddetli hava olayları ile Ukrayna ve İran'daki uzun süreli savaşların yarattığı baskıya karşı Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkeler, hanelere en az üç günlük temel ihtiyaç bulundurmalarını tavsiye etti.
Bozulmayan gıdalardan bebek mamasına ve ilk yardım çantalarına kadar temel malzemeleri kapsayan bu resmi rehberler, internetteki söylentilerle birleşerek kamuoyunda kaygı ve panik alışverişine yol açtı.
ABD, Avrupa ve Asya'daki çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, uçuşları ve bankacılık uygulamalarını aksatan teknoloji kesintilerini resmi güncellemelerle ilişkilendirerek yeni bir küresel savaşın yaklaştığını öne sürdü.
Stok yapıp sığınak inşa eden gruplar arasında hızla yayılan iddiaların ardından kullanıcılar, su, konserve, yedek pil, yulaf ve fasulye dolu kilerlerinin fotoğraflarını paylaştı.
ZİNCİR MARKETLERİ SATIŞLAR YÜKSELDİ
Yatırım şirketi Mizuho Securities'in AFP ajansı ile paylaştığı verilere göre tüketici kaygısı ve "sosyal medyada alevlenen kıyamet endişeleri" Costco mağazalarındaki acil durum malzemesi satışlarını yükseltti.
Şirket, Walmart ve Sam's Club gibi büyük zincirlerde de "kiler doldurma kaynaklı satış artışları" yaşanacağını öngördü.
Yerel basına göre Birleşik Krallık'taki Iceland süpermarket zincirinde konserve gıda satışları ekim sonlarında kısa süreliğine yüzde 40 arttı.
Buffalo Üniversitesinden iletişim doçenti Yotam Ophir, panik dönemlerinde "insanların hem riskler hem de alınacak önlemler konusunda kapsamlı bilgiye karmaşık bir ihtiyaç duyduğunu" söyledi.
Ophir, "Yanlış bilgi bir bilgi boşluğunda hakim olur" diyerek ayrıntı veya bağlam eksikliğinde insanların "bu boşluğu kendi alternatif açıklamalarıyla dolduracağını" belirtti.
Birleşik Krallık'taki Iceland süpermarket zincirinde konserve gıda satışları ekim sonlarında kısa süreliğine yüzde 40 arttı.
RESMİ REHBERLER İLK 72 SAATE ODAKLANIYOR
Yanlış teorilerin son dalgası, Birleşik Krallık'ın 22 Ekim'de hanelerin kendi kendine yetmesini teşvik eden "Hazır Ol" kampanyasını başlatmasının hemen ardından yayıldı.
Avrupa Birliği'nin geçen yıl mart ayında kabul ettiği Hazırlık Birliği Stratejisi ile Fransa, İrlanda ve Hollanda'daki rehberler de benzer adımları içeriyor.
Bath Üniversitesinden afet planlama uzmanı Lucy Easthope, bu politikaların hanelerin bir afetin ilk 72 saatinde "el fenerlerini yakabilmesini" sağlamayı amaçladığını aktardı.
Easthope, "İnsanlardan bu tür olayların yaşanabileceği bir zihniyete geçmelerini istiyoruz" dedi ve bazılarının "uluslararası afet yönetiminin ne kadar iç içe geçtiğini fark etmediğini" ekledi.
Yerel tehlikelere göre şekillenen rehberler kapsamında Japonya bu ay depremlere odaklanan yeni bir afet yönetimi kurumu açarken Avustralya orman yangınları ve sellere yoğunlaşıyor.
Yanlış teorilerin son dalgası, Birleşik Krallık'ın 22 Ekim'de hanelerin kendi kendine yetmesini teşvik eden "Hazır Ol" kampanyasını başlatmasının hemen ardından yayıldı.
UZMANLARDAN DEZENFORMASYON UYARISI
Nebraska Omaha Üniversitesinden acil durum yönetimi uzmanı Sojin Jang, "Bazı hazırlık duyurularının askeri konuşmalara veya uluslararası çatışmalara yakın zamanlarda yapılması internette spekülasyonlara katkıda bulundu" dedi.
Jang, zamanlamanın artan şiddetli hava olayları ve siber saldırılar gibi pratik nedenlere dayandığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisinin geçen yıl yayınladığı rapora göre afetlerin küresel maliyeti yılda 2,3 trilyon doları aşıyor ve doğrudan ekonomik kayıpların yaklaşık yüzde 95'i deprem ve kuraklık gibi doğal tehlikelerden kaynaklanıyor.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise bu yılki raporunda krizlere müdahale fonlarının azaldığını belirterek kriz bilgilerinin "rutin olarak manipüle edildiği, siyasileştirildiği ve çarpıtıldığı" uyarısını yaptı.
Amacın "toplumun dayanıklılığını güçlendirmek" olduğunu söyleyen Jang, aşırı stoklamanın israf, kıtlık ve fiyat artışlarına yol açarak "yaşlıları, düşük gelirli haneleri ve engellileri orantısız biçimde etkileme" riskine dikkat çekti.