Sosyal medyada yayılan dünya savaşı ve kıyamet teorileri, dünyanın farklı bölgelerindeki tüketicileri zincir marketlerde acil durum malzemesi stoklamaya yöneltti.

Şiddetli hava olayları ile Ukrayna ve İran'daki uzun süreli savaşların yarattığı baskıya karşı Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkeler, hanelere en az üç günlük temel ihtiyaç bulundurmalarını tavsiye etti.

Bozulmayan gıdalardan bebek mamasına ve ilk yardım çantalarına kadar temel malzemeleri kapsayan bu resmi rehberler, internetteki söylentilerle birleşerek kamuoyunda kaygı ve panik alışverişine yol açtı.

ABD, Avrupa ve Asya'daki çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, uçuşları ve bankacılık uygulamalarını aksatan teknoloji kesintilerini resmi güncellemelerle ilişkilendirerek yeni bir küresel savaşın yaklaştığını öne sürdü.

Stok yapıp sığınak inşa eden gruplar arasında hızla yayılan iddiaların ardından kullanıcılar, su, konserve , yedek pil, yulaf ve fasulye dolu kilerlerinin fotoğraflarını paylaştı.

ZİNCİR MARKETLERİ SATIŞLAR YÜKSELDİ

Yatırım şirketi Mizuho Securities'in AFP ajansı ile paylaştığı verilere göre tüketici kaygısı ve "sosyal medyada alevlenen kıyamet endişeleri" Costco mağazalarındaki acil durum malzemesi satışlarını yükseltti.

Şirket, Walmart ve Sam's Club gibi büyük zincirlerde de "kiler doldurma kaynaklı satış artışları" yaşanacağını öngördü.

Yerel basına göre Birleşik Krallık'taki Iceland süpermarket zincirinde konserve gıda satışları ekim sonlarında kısa süreliğine yüzde 40 arttı.

Buffalo Üniversitesinden iletişim doçenti Yotam Ophir, panik dönemlerinde "insanların hem riskler hem de alınacak önlemler konusunda kapsamlı bilgiye karmaşık bir ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Ophir, "Yanlış bilgi bir bilgi boşluğunda hakim olur" diyerek ayrıntı veya bağlam eksikliğinde insanların "bu boşluğu kendi alternatif açıklamalarıyla dolduracağını" belirtti.