Dünya tarihin en sıcak ikinci mayısını yaşadı

Rapora göre Avrupa , mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden erken sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. İngiltere, Fransa, İrlanda ve Portekiz'de mayıs ayında sıcaklık rekorları kırıldı. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin oluşturduğu "ısı kubbesi" (heat dome) etkisi, Batı Avrupa'da sıcaklıkların olağan seviyelerin çok üzerine çıkmasına neden oldu.

"YENİ NORMAL HALİNE GELİYOR"

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) iklim stratejisi yöneticisi Samantha Burgess, yaşananların iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koyduğunu belirtti.

Burgess, "Bu olağan dışı erken ve yoğun sıcak hava dalgası, iklim aşırılıklarının artık istisna değil yeni normal haline geldiğini gösteriyor." dedi.

Copernicus verilerine göre hissedilen sıcaklık Avrupa'nın geniş kesimlerinde 35 ila 40 dereceye ulaştı. Uzmanlar, sıcaklıkların kısa sürede yükselmesinin insanların, tarım ürünlerinin ve ekosistemlerin yeni koşullara uyum sağlamasını zorlaştırdığını belirtti.

KÜRESEL SICAKLIK DA ZİRVEYE YAKIN

Mayıs ayında dünya genelindeki ortalama yüzey hava sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü. Bu değer, yalnızca 2024 Mayıs ayının gerisinde kaldı. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yine kayıtlardaki en yüksek ikinci mayıs seviyesi olarak ölçüldü.

EL NİNO ALARMI

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino hava olayının önümüzdeki aylarda güçlenebileceği uyarısında bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Nino'nun haziran-ağustos döneminde ortaya çıkma ihtimali yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, güçlü bir El Nino'nun 2027 yılında küresel sıcaklıkları yeni rekor seviyelere taşıyabileceğini belirtiyor. Son El Nino olayı, 2023'ün tarihin en sıcak yıllarından biri olmasına katkıda bulunmuş, 2024 ise tüm zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçmişti.