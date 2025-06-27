Dünya uyuşturucu raporu açıklandı: 2 ülke zirvede

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2023 verilerinin yer aldığı "2025 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, dünya genelinde nüfusa oranla en fazla kokain tüketiminin görüldüğü ülkeler olduğu bildirildi.



Raporda, kokainin en çok Amerika kıtasında kullanıldığının belirtilmesine rağmen, nüfusa oranla en yoğun tüketimin Avustralya ve Yeni Zelanda'da görüldüğüne dikkat çekildi.



Avustralya ve Yeni Zelanda'da 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 3'ünün 2023'te kokain kullandığına yer verilen raporda, bu oranın Amerika kıtasındaki kullanımın yaklaşık iki, Avrupa'dakinin ise yaklaşık üç katı olduğu belirtildi.

ÜRETİM 3 BİN 700 TONA ULAŞTI



Rapor, küresel kokain üretiminin 2023 yılında 3 bin 700 ton saf kokaine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 34 artış gösterdiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının Afrika, Asya ve Avustralya'ya doğru giderek çeşitlendiğini kaydetti.



Bu rotaların artık ana pazarlar olan Avrupa ve Kuzey Amerika ile sınırlı kalmadığı vurgulandı.

