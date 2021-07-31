Dünya yanıyor: Birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Türkiye’de Manavgat’ta başlayan ve ardından farklı noktalarda meydana gelen can yakıcı orman yangınlarıyla mücadele ederken, tüm dünyada birçok farklı ülke de bugüne kadar görülmemiş düzeyde orman yangınlarıyla aynı anda mücadele ediliyor.

Temmuz ayının başından bu yana ABD’nin Kaliforniya eyaleti, Rusya’nın Sibirya bölgesi, İspanya, İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülke, yüksek sıcaklıklar sonrası çıkan orman yangınlarını söndürebilmek için acil durum ilan etmiş durumda.

Milliyet gazetesinin haberine göre uzmanlar, ortalamanın üzerinde görülen hava sıcaklığı, kuraklık ve rüzgarların tetiklediği orman yangınlarının ana sebebinin küresel iklim değişikliği ve ısınma olduğuna dikkat çekiyor.

5 FRANSA BÜYÜKLÜĞÜNDE YER YANDI



Rusya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya’da yaklaşık 1 aydır süren orman yangınlarında 1.5 milyon hektarlık alanın, başka ifadeyle Fransa’nın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir alanın yok olduğu kaydedildi.



Sibirya bölgesindeki Yakutistan’da son 3 yıldır üst üste çıkan orman yangınlarının sıcak havalardan kaynaklandığı belirtilirken, buradaki yangın, alanın büyüklüğünden dolayı hala söndürülemedi.

OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ



Avrupa’da özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan, yangınlardan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’nın Sardunya adalarında başlayan orman yangınlarında yaklaşık 1.000 kişinin evlerinden tahliye edildiği ve hükümetin adada olağanüstü hal ilan ettiği kaydedildi.



Adadaki yangınlara 7 bin 500 kişi ve 20’den fazla uçakla müdahale edilerek söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.



24 SAATTE 50 NOKTADA YANGIN ÇIKTI



Geçtiğimiz pazar gününden bu yana orman yangınlarıyla uğraşan Yunanistan’da, son 24 saatte çıkan 50 yangına 700’den fazla itfaiyecinin müdahale etttiği, ancak yangınların halen kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtiliyor. Sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede 13 idari bölgeden 4’ünün “çok yüksek yangın riski” altında olduğu açıklandı. Meteoroloji uzmanlarının ise, bunun 1980’lerin ortalarından beri görülen en şiddetli sıcaklardan biri olduğunu söylediği belirtiliyor.



TÜM UMUTLAR YAĞMURDA



İspanya geçtiğimiz hafta sonundan beri özellikle Katalan bölgesinde 10’a yakın orman yangınıyla mücadele ediyor. Katalan bölgesinde bin 500 hektarlık bir alanın yandığı ancak yangınların yeni kontrol altına alındığı kaydedilirken, yetkililer beklenen yağmurun yardımcı olmasını ümit ediyor.

AYNI ANDA 82 BÜYÜK YANGIN



ABD, çoğunluğu batıda olmak üzere 82 büyük ölçekli orman yangını aynı anda söndürmeye çalışıyor. Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken, Kaliforniya eyaletindeki yangınlarda çok sayıda evin zarar gördüğü, eyaletin pek çok noktasında acil durum ilan edildiği bildirildi.



Kaliforniya’da Tamarack yangını 27 gündür, Dixie yangını 17 gündür söndürülmeye çalışılırken, ülkedeki en büyük orman yangın olduğu belirtilen Oregon eyaletindeki Bootleg yangını ise 25 gündür kontrol altına alınamıyor.



Oregon eyalet yetkilileri, hafta başında yaptıkları açıklamada yangının 500’den fazla binayı yok ettiği ancak 2 binden fazla itfayecinin yangının ancak yüzde 53’ünü kontrol altına alabildiği kaydedildi.



Sadece Bootleg’de şimdiye kadar New York kentinden daha büyük bir alanın kül olduğu belirtiliyor. ABD’de bu yılki orman yangınlarında 1.5 milyon hektara yakın bir alanın yok olduğu belirtiliyor.



2021 DÜNYANIN EN SICAK YILI OLABİLİR



Uzmanlar tüm dünyanın yangın yeri haline gelmesinin en önemli nedeninin küresel ısınma olduğunu vurgularken, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre, dünyanın yüzey sıcaklığı, sanayi devrimi öncesindeki ortalamaların 1.02 derece üstüne çıkarak, geçen yıl rekor düzeye ulaştı.



Uzmanlar, Avrupa, Uzmanlar tüm dünyanın yangın yeri haline gelmesinin en önemli nedeninin küresel ısınma olduğunu vurgularken, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) göre, dünyanın yüzey sıcaklığı, sanayi devrimi öncesindeki ortalamaların 1.02 derece üstüne çıkarak, geçen yıl rekor düzeye ulaştı.



Uzmanlar, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki seller, Sibirya’daki orman yangınları gibi felaketlerin yanı sıra, sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ABD, Ortadoğu ve Afrika’da gıda arzını yüksek düzeyde tehdit ettiğine dikkat çekiyor. 2021 yılının bu hızla giderse 2020’nin sıcaklık rekorunu kıracağı vurgulanırken, bundan sonra her yılın yangınlar dahil aşırı hava olaylarıyla dolu geçeceğini de belirtiyor.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ



İklim değişikliğinin kuraklık, sel, su kıtlığı, tarım alanlarının yok olması, gıda güvensizliği, orman yangınları ve ormansızlaşma, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme gibi etkilerinin yanı sıra, insan sağlığına ve ekonomiye de etkileri bulunuyor.

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