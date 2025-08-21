Dünyaca ünlü duş jeli markasının "ırkçı" reklamı yasaklandı

İngiltere’nin reklam denetim kurumu ASA (Reklam Standartları Kurumu), Sanex’in Haziran ayında yayınlanan televizyon reklamını yasakladı. Karar, reklamın koyu ten rengine sahip kişiler hakkında olumsuz klişeleri pekiştirdiğini öne süren iki şikayetin ardından alındı.



REKLAMDA NE VARDI?



Reklamda, cildi kırmızı çiziklerle kaplı siyahi bir model ve kil benzeri bir maddeyle kaplı başka bir model görülüyordu. Ardından beyaz bir kadının duş aldığı sahne yer aldı.

Reklam, “Rahatlama duş almak kadar basit olabilir” sloganıyla sona erdi.



Sanex’in sahibi Colgate-Palmolive, reklamın farklı cilt tonlarını göstermesinin “çeşitliliğe bağlılığını” yansıttığını savundu. Şirket, kullanılan sahnelerin ırk temelli bir karşılaştırma amacı taşımadığını, sadece “öncesi ve sonrası” etkisini göstermek için kurgulandığını belirtti.



Reklamın yayına girmesine onay veren Clearcast şirketi de reklamın kapsayıcı bir mesaj verdiğini düşündüğünü açıkladı.

"YAPI SORUNLU"

ASA ise reklamın niyetinin çeşitlilik göstermek olsa da kurgunun izleyicide farklı bir algı oluşturduğunu vurguladı. Kurumun açıklamasında,

“Kaşıntılı ve kuru cilt ile ilişkilendirilen siyah cildin sorunlu olduğu, ürünün ardından beyaz cildin pürüzsüz ve temiz hale geldiği yansıtıldı. Bu, beyaz tenlilerin siyah tenlilere göre daha üstün olduğu şeklinde yorumlanabilir.” ifadeleri yer aldı.

ASA, reklamın yayın kurallarını ihlal ettiğini ve “ciddi bir suç teşkil edebileceğini” belirterek tamamen yasaklanmasına karar verdi.

