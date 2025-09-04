Dünyaca ünlü heykel "Çin malı" çıktı

Venedik’in ünlü San Marco Meydanı’na 700 yılı aşkın süredir bakan bronz “Venedik Aslanı”nın kökeni, yeni bir araştırmayla ortaya çıktı.

Sembolün, Avrupa’da değil yaklaşık 9 bin 650 kilometre uzaklıktaki Çin’de yapıldığı belirlendi.

Yaklaşık 3 bin kilo ağırlığındaki heykelin, Çin’in Aşağı Yangzi Nehri havzasından çıkarılan bakırla döküldüğü tespit edildi.





"İPEK YOLUNDAN YÜRÜDÜ"

Üstelik heykelin, Mezopotamya ve Pers grifonlarından değil, Tang Hanedanlığı’na ait “tomb guardian” (zhènmùshòu) mezar koruyucularından esinlendiği ortaya çıktı.

Padua Üniversitesi’nden Dr. Massimo Vidale, “Venedik gizemlerle dolu bir şehir, ama bunlardan biri çözüldü. Aziz Mark’ın Aslanı aslında Çinli ve İpek Yolu’ndan yürüdü” dedi.

MARCO POLO'NUN BABASI GETİRMİŞ OLABİLİR

Heykelin Venedik’e tam olarak nasıl ulaştığına dair yazılı bir kayıt bulunmuyor.

Ancak araştırmacılar, Marco Polo’nun babası Niccolo Polo’nun 13. yüzyılda Pekin’deki Moğol sarayında heykeli görmüş olabileceğini ve İpek Yolu üzerinden şehre getirmiş olabileceğini öne sürüyor.

1293 tarihli belgeler, Venedik’in büyük sütunlarının üzerindeki aslan heykelinin o dönemde bile hasarlı olduğunu ve restorasyona ihtiyaç duyduğunu kaydediyor.

BİLİMSEL KANIT DA SUNULDU

Araştırmacılar, heykelin bakır kaynağını belirlemek için “kurşun izotop analizi” uyguladı. Analiz, bakırın Çin’deki Yangzi havzasından geldiğini doğruladı.

Ayrıca görsel incelemeler, heykelin aslında boynuzlara sahip olduğunu ve daha sonra Avrupa’da kanatlı aslana benzetilmek üzere yeniden işlendiğini gösteriyor.