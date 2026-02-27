Dünyaca ünlü mağazanın sahibine tecavüz suçlaması: Kadınlar Epstein'e benzetti

Fransız savcılar, yıllardır cinsel istismarla suçlanan Mısırlı iş insanı Muhammed el- Fayed ve kardeşi Salah Fayed hakkında, Fransız topraklarında geniş çaplı bir cinsel istismar ve insan ticareti iddiaları üzerine geçen yıl soruşturma başlattı.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın en ünlü alışveriş merkezi Harrods'ın ve İngiliz Futbol Kulübü Fulham'ın eski sahibi Muhammed el-Fayed'in 2023 yılında 94 yaşında hayatını kaybetmişti .



Muhammed el-Fayed'in iddia edilen suçları, ilk olarak Eylül 2024'te BBC'nin bir araştırmasıyla ortaya çıktı. Bu araştırmada, Londra'daki lüks mağazası Harrods'ta çalışan birkaç genç kadın, onu tecavüz ve cinsel saldırıyla suçladı.



İngiliz polisinin verdiği bilgiye göre şimdiye kadar 154 mağdur el-Fayed'in kendilerini istismar ettiğini açıkladı. El-Fayed'in 2010 yılında ölen kardeşi Salah da suçlanıyor.

Ancak Londra Metropolitan Polisi'nin 35 yılı aşkın süredir devam eden iddia edilen suçlarla ilgili soruşturmasından hayal kırıklığına uğrayan bazı mağdurlar, adalet bulma umuduyla Fransa'ya yöneldi.



İddiaya göre Muhammed el-Fayed, Fransız kadın hakları avukatlarının ABD'li pedofili Jeffrey Epstein'e benzettiği, karanlık bir taciz ağının merkezinde yer alıyordu.



“HER SEFERİNDE BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTI”

Eski kişisel asistanı Kristina Svensson, Fransız polisine verdiği ifadede, Harrods ait Paris Ritz'de çalıştığı iki yıl boyunca "Muhammed el-Fayed ile her karşılaştığımda bana saldırmaya çalıştı" dedi.

Eski bir el-Fayed çalışanı olan Rachael Louw, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlatırken, "İngiltere'de insan kaçakçılığını görmezden geliyorlar. Sadece el-Fayed ve Harrods meselesine odaklanmak istiyorlar" dedi.

Ancak Louw, AFP'ye verdiği demeçte, Fransız soruşturmasının "insan kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış bir birim" tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Muhammed el-Fayed, 1997'de Paris'te eski İngiltere tahtının varisi Leydi Diana ile birlikte trafik kazasında ölen iş adamı Dodi el-Fayed'in babasıydı.