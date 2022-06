Dünyada 200 milyon çocuk şiddetli çatışma bölgelerinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 4 Haziran günü, 1982'de "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) olarak ilan edildi.



Karar, o dönemde İsrail'in saldırılarına maruz kalmış Filistinli ve Lübnanlı çocuklar için alındı.



BM'ye göre çocuklara karşı işlenen suçlar, çocukları savaşta kullanmak, öldürmek, cinsel istismar, alıkoyma, okul ve hastanelere saldırı ve insani yardımı engelleme gibi 6 başlıca suçtan oluşuyor.



Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children tarafından yayımlanan raporda, 2020'de 337 milyona yakın çocuğun silahlı grupların ve çocukları askere alan hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde bulunduğu, bu rakamın 1990 yılına kıyasla üç kat daha fazla olduğu ifade edildi.



YAKLAŞIK 200 MİLYON ÇOCUK EN YOĞUN ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE

Raporda, 2021'de yaklaşık 200 milyonu yoğun çatışma bölgeleri olmak üzere 426 milyon çocuğun, çatışma bölgelerinde yaşadığı, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığı vurgulandı.



Raporda bu artışın, Mozambik'teki şiddetin yanı sıra, iklim değişikliğinin en kötü etkileri ve yaşamı tehdit eden açlık kriziyle mücadele eden Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Nijerya ve Yemen'de devam eden çatışmalardan kaynaklandığına işaret edildi.



Afganistan, Güney Sudan, Irak, KDC, Mali, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen, çocukların yaşadığı en tehlikeli ülkeler olarak sıralandı.



Raporda, 2010'dan beri çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk sayılarında yüzde 34'lük, çocuklara karşı işlenen suçlarda da yüzde 170'lik artış olduğu belirtildi.



2010'dan beri çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk sayılarında yüzde 34'lük bir artış yaşandı.

SURİYE'DE ÇOCUKLARIN NEREDEYSE TAMAMI ÇATIŞMADAN ETKİLENEN BÖLGELERDE



Save the Children'ın raporunda, Suriye'de çocukların yüzde 99'unun çatışmadan etkilenen bölgelerde yaşadığına dikkat çekildi.



Çatışmalarda cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısının en fazla Somali'de görüldüğü kaydedilen raporda, savaşan ve silahlı gruplara alınan çocuk sayısının en fazla Nijerya'da tespit edildiği aktarıldı.



SAKAT KALAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE AFGANİSTAN

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), internet sitesinde yer alan açıklamada, Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'den Etiyopya'ya kadar birçok ülkede binlerce çocuğun, çatışma, şiddet ve güvensizlik ortamında yaşamaya devam ederken yıkıcı bir bedel ödediği ifade edildi.



Son 16 yılda Afrika, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da 30'dan fazla çatışmada çocuklara yönelik 266 bin ağır ihlal vakasının tespit edildiği, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu bildirildi.



Afganistan'da, 2005'ten bu yana 28 bin 500'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği ya da sakat kaldığı belirtilen açıklamada, dünyadaki çatışma bölgeleri arasında, öldürülen veya sakat bırakılan çocuk sayısının en fazla Afganistan'da olduğu bilgisine yer verildi.



Açıklamada Mart 2015'te çatışmaların tırmanmasının ardından Yemen'de 10 bin kadar çocuğun yaşamını yitirdiği veya sakat kaldığı kaydedildi.



UKRAYNA'DA 243 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ



Ukrayna Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları ve Rehabilitasyondan Sorumlu Komiseri Dariya Herasimçuk, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana ülke genelinde 243 çocuğun hayatını kaybettiğini, 446 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.



Herasimçuk, ülkenin Donetsk, Kiev ve Harkiv bölgelerindeki çocukların, savaştan en fazla etkilenenler arasında olduğunu dile getirdi.



BM, Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun yaklaşık üçte ikisinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

