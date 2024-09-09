Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünya genelinde 7,2 milyon mülteci çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi. Raporda, mültecilere ev sahipliği yapan 65 ülkeden alınan veriler değerlendirildi.

Dünyada 7,2 milyon mülteci çocuk eğitime erişemiyor

(BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, mülteci çocukların eğitime erişimine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buna göre genelinde 7,2 milyon mülteci çocuğun eğitimden mahrum kaldığı bildirildi.

Kurum tarafından yayınlanan "mülteci eğitim raporunda", küresel olarak 14,8 milyon civarındaki mülteci çocuğun eğitim hayatlarını iyileştirme konusunda bazı ilerlemeler sağlandığı ancak bazı sorunların devam ettiği belirtildi.

Raporda, mültecilere ev sahipliği yapan 65 ülkeden alınan verilere işaret edildi ve şunlar kaydedildi:

"Veriler yaklaşık 7,2 milyon mülteci çocuğun güvensizlik, kapsayıcı eğitim politikaları eksikliği, kapasite kısıtlamaları ve dil engelleri gibi faktörler nedeniyle eğitimden mahrum kaldığını, gençlerin gelecekteki refahını riske attığını ve potansiyellerini gösterme şansını ellerinden aldığını gösteriyor."

Ukraynalı 600 binden fazla yerinden edilmiş çocuk ve gencin 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle okuldan uzak kaldığı aktarılan raporda, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin görüşlerine de yer verildi.

Eğitimin hayat kurtarıcı olabileceğini ve bunun kanıtlarla açık olduğunu vurgulayan Grandi, şunları söyledi:

"Eğitim herkes için işgücü piyasasına daha fazla erişim için kapılar açar, mültecilerin geçimini sağlamalarını ve ailelerini desteklemelerini sağlar. 2030'a yaklaşırken çocukların ve gençlerin öğrenme hakkına bağlılığımızı yeniden teyit edelim." 

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