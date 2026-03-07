"Dünyada açlık artabilir" uyarısı. Körfez ülkeleri, ürettikleri gübreleri ihraç edemiyor

Ortadoğu'daki savaş dünya genelinde açlık riskini artırıyor. Amerikan New York Times gazetesi, petrol zengini Körfez ülkelerinin aynı zamanda dünyanın en önemli gübre üreticileri olduğuna dikkat çekti.

Körfez ülkelerinde petrokimyasal gübreler üretiliyor. Gübre fabrikalarında savaş nedeniyle üretim durmadı, ancak üretilen gübreler Hürmüz boğazından yük gemileri geçemediği için ihraç edilemiyor.

Hürmüz boğazından geçişlerin bir süre daha kapalı kalması halinde gübre fiyatlarının artacağına dikkat çekiliyor.

Fiyatlardaki artışın Çiftçilerin gübre kullanımını sınırlamasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu durumda Dünya gıda arzını azalırken gıda fiyatlarının daha pahalı hale geleceği uyarısı yapılıyor.

Bölgede İran yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, önemli birer gübre üreticisi.



DÜNYA ÜRE TİCARETİNİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI

Uluslararası Gübre Birliği'nin derlediği verilere göre, bu ülkeler azotlu gübrelerin baskın formu olan üre ticaretinin üçte birinden fazlasını sağlıyor. Aynı beş ülke, fosfat gübrelerinin neredeyse beşte birini üretiyor.

Gübre sıkıntısı özellikle Kuzey yarım Küredeki çiftçiler için kötü haber. Baharda ekilecek ürünler için gübreye ihtiyaç duyuluyor.

Uzun vadede böylesi bir sorunun bir daha yaşanmaması için gübrenin ihracatının Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere bağlı olmaması gerektiği belirtiliyor.

Örneğin Hindistan ve Brezilya'da çiftçiler mahsullerini çeşitlendirmeye ve toprağa yerel olarak temin edilebilen besin maddeleri ekleyerek ithal gübre kullanımını azaltmaya teşvik edilmişti.

Gübrenin piyasada dolarla satılması da bir başka soruna yol açıyor. Savaşta dolar değer kazandı bu durum çiftçilerin gübreyi daha pahalıya satın almaları anlamına geliyor.