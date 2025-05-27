Dünyada ilk: Çin'de insansı robotlar boks yaptı

Çin Medya Grubu (CMG) tarafından düzenlenen Dünya Robot Yarışması "Mecha Dövüş Serisi", dünyanın ilk insansı robot dövüş turnuvası olarak Pazar günü Çin’in doğusundaki Zhejiang Eyaleti’nin Hangzhou kentinde başladı.

Etkinlikte, geniş bir yelpazede dövüş becerileriyle donatılmış Unitree Robotics tarafından geliştirilen robotlar da dahil olmak üzere katılımcılar, canlı yayınlanan bir karşılaşma için bir araya geldi. Aynı zamanda bu etkinlik, Çinli robotik firmalarının teknolojik yetkinliğini de gözler önüne serdi.



CMG’nin haberine göre, bu yarışma dünyanın insansı robotlara odaklanan ilk dövüş sporları etkinliği olması açısından tarihi bir anı temsil ediyor ve yapay zekanın (AI) dövüş sporlarına kademeli entegrasyonuna işaret ediyor. Yarışmadaki tüm insansı savaş robotlarının yerli teknolojilerle donatıldığı belirtildi.

HEM GÖSTERİ HEM REKABET

Organizatörlerin açıklamasına göre, yarışma hem gösteri hem de rekabetçi müsabakaları içeriyor. İnsansı robotlar dövüş hareketlerini sergilerken, bazı robotlar da insanlar tarafından gerçek zamanlı olarak kontrol edilerek arenada mücadele ediyor.

İnsansı robot endüstrisinin önde gelen firmalarından biri olan Unitree Robotics, bu etkinlikte yarışmanın resmi ortağı olarak yer aldı. Etkinlik sırasında robotlar, bire bir ve grup halinde boks gösterileri gerçekleştirerek sergileme seanslarında yeteneklerini ve hareket kabiliyetlerini ortaya koydu.



Dört insan operatör takımı, robotları turnuva formatında düzenlenen boks maçlarında kontrol ederek yarıştı.

"BEDENLİ ZEKA"

Bedenli zeka (embodied intelligence) alanındaki hızlı ilerlemenin etkisiyle, Çin’in insansı robotları hızla gelişiyor ve sanayi ile ev kullanımına yönelik alanlarda giderek daha fazla yer buluyor. Çin Elektronik Enstitüsü’ne göre, ülkenin insansı robot pazarı 2030 yılına kadar 870 milyar yuan’a (yaklaşık 120 milyar ABD doları) ulaşacak.