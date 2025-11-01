Dünyada bir ilk: Maldivler'de "nesiller arası" sigara yasağı

Maldivler, 1 Kasım itibarıyla dünyada “nesiller arası sigara yasağını” hayata geçiren ilk ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2007’den sonra doğan hiç kimsenin tütün ürünü satın alamayacağını, kullanamayacağını ya da kendilerine bu ürünlerin satılamayacağını açıkladı.



Yasa, ülke genelinde tüm tütün ürünlerini kapsıyor. Satıcılar, satış öncesinde alıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak.

YASAK TURİSTLERİ DE KAPSIYOR

Karar, yaklaşık bin 200 mercan adasından oluşan ve lüks turizmiyle tanınan ülkeyi ziyaret eden turistleri de kapsıyor.



Devlet Başkanı Muhammed Muizzu’nun bu yıl başında başlattığı uygulama, “toplum sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesil oluşturma” amacı taşıyor.

ELEKTRONİK SİGARA HERKES İÇİN YASAK

Bakanlık ayrıca, her yaştan kişi için elektronik sigara ve buhar cihazlarının ithalatı, satışı, bulundurulması ve kullanımının da tamamen yasak olduğunu hatırlattı.

Yasayı ihlal edenlere ağır para cezaları öngörülüyor: reşit olmayanlara tütün ürünü satanlara 50 bin Rufiyaa (yaklaşık 3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullananlara ise 5 bin Rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) ceza uygulanacak.

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Benzer bir “nesiller arası sigara yasağı” teklifi İngiltere’de hala yasama sürecinde.

Bu tür bir yasa çıkaran ilk ülke olan Yeni Zelanda ise uygulamayı Kasım 2023’te, yürürlüğe girdikten bir yıl bile geçmeden iptal etmişti.