Dünyada çocuk olmak için en ölümcül yer: Savaşın bedelini onlar ödedi

İngiltere'nin BM elçi yardımcısı James Kariuki'nin kısa süre önce Güvenlik Konseyi'ne söylediği gibi, “Gazze dünyada çocuk olmak için en ölümcül yer haline geldi.”

Kariuki, “Gazze'nin çocukları bu savaşı seçmedi ancak nihai bedeli onlar ödedi” dedi.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi perşembe günü Gazze'de şimdiye kadar tespit edilen 40 bin 717 Filistinli cesedinin üçte birinin yani 13 bin 319’unun çocuk olduğunu bildirdi. Ofis cuma günü yaptığı açıklamada sayıların Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini belirtti.



BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ise 25 bin çocuğun yaralandığı tahminini Gazze Sağlık Bakanlığı ile birlikte topladıkları bilgilere dayanarak yaptıkları analize dayandırdı.



BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, aralık ayından önceki dört ay içinde yaklaşık 19 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Bu rakam da UNICEF'ten geldi ve UNICEF bu rakamın Gazze'de beslenme konusuna odaklanan BM personeli tarafından ilgili tüm BM kuruluşlarıyla koordinasyon halinde toplanan verilerden elde edildiğini ifade etti.