Dünyada en çok tüketilen et türü tavuk da değil biftek de

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre, dünya nüfusu diğer tüm etlerden daha fazla domuz eti tüketiyor ve domuz eti toplam et tüketiminin yüzde 36'sını oluşturuyor.

Food Republic internet sitesinde yer alan habere göre tavuk yüzde 33 ile ikinci sırada, sığır eti ise yüzde 24 ile üçüncü sırada yer alıyor. Keçi ve koyun çok daha az sıklıkla yenirken, dünyadaki toplam et tüketiminin sadece yüzde 5'ini oluşturuyor.

Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Bu şaşırtıcı bir bilgiyse, domuz etinin şu anda 1,4 milyar nüfusa sahip olan ve ortalama olarak haftada beş kez domuz eti yiyen Çin'de bir numaralı et kaynağı olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, char siu domuz eti, tatlı ve ekşi domuz eti gibi yemeklerde ve köfte ve dim sum dolgusunun bir parçası olarak yer almaktadır."

GÜNEY KORE VE İTALYA ARKADAN GELİYOR

Domuz etinin en çok tüketildiği bir diğer ülke de Güney Kore ve İtalya.

Domuz eti ABD'de en çok tüketilen etler arasında üçüncü sırada yer alsa da, ortalama bir Amerikalı yılda 65 kilodan fazla domuz eti tüketiyor.

Bu rakam İtalya'da kişi başına 76 kilo ya da Güney Kore'de kişi başına 91 kilo olan rakamın yanına bile yaklaşamıyor. ABD'nin 347 milyonluk nüfusu İtalya'nın yaklaşık 5 katı, Güney Kore'nin ise 6 katı.

Bu nedenle Amerika, dünya domuz eti tüketiminde üçüncü sırada yer almakla birlikte, et hala popülerlik açısından tavuk ve sığır etinin gerisinde kalıyor.

