Dünyada gıda fiyatları haziranda artış göstermedi, oran 120.6'da kaldı

Dünya gıda fiyatları endeksi, haziranda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 120.6 oldu.

Fiyatlar, haziran ayında bitkisel yağ, şeker ve süt ürünleri endekslerindeki artışların tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesiyle aylık bazda değişim göstermedi.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, mayıs ayındaki revize 120.6 seviyesinden değişim göstermeyerek haziran ayında da aynı oranda kaldı.



Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 120.4 olarak açıklanmıştı.



Haziran ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi bir yıl önceki seviyenin yüzde 2.5 altında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Mart

2022'de kaydettiği tarihi zirvenin ise yüzde 24.8 altında bulunuyor.

