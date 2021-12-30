Dünyada günlük vaka rekoru

Küresel Corona virüs salgını daha önce görülmemiş bir hızda yayılmaya devam ediyor. Pandeminin başından bu yana Dünyada 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 1,2 milyondan fazla günlük vakayla dünya günlük vaka rekoru kırıldı.



Dünya genelindeki vaka sayısı rekoruna en büyük katkıysa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan geldi.



ABD'de 312 binden fazla vaka kayıtlara geçerek günlük vaka rekorunu kırdı.



Avrupa'da ise Fransa, en yüksek günlük vaka sayısını kaydetti. Ülkede Son 24 saatte 208 bin vaka tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran "Karşımızda iki düşman var, Delta ve Omicron" dedi.



Ülkede her saniye iki kişinin enfekte olduğunu belirten Veran, toplam vakaların 1 milyonu geçtiğini söyledi.



İngiltere'de vakalar günlük 100 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede hemen hergün yeni bir vaka rekoru geliyor.



İspanya ve İtalya da pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayılarına ulaştı.

