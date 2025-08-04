Dünyada ilk: Bel soğukluğu aşısı başlıyor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bugün karşı bel soğukluğuna (gonore) karşı dünyada bir ilk olan aşılama programını başlatacak.

Bu yılın başlarında, NHS İngiltere, rekor sayıda gonore vakası ve giderek artan antibiyotik dirençli suşlar nedeniyle, uygun hastaların ağustos ayı başından itibaren aşı olmaya başlayacağını duyurmuştu.

Sky News'ün haberine göre Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, cinsel sağlık kliniklerinin bugünden itibaren cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı ücretsiz aşı sunabileceğini açıkladı.

ENFEKSİYONLARIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Halk sağlığı ve önleme bakanı Ashley Dalton yaptığı açıklamada, bu uygulamanın “rekor seviyelere ulaşan bir enfeksiyonu önlemede önemli bir dönüm noktası olduğunu” söyledi. Dalton, "Bu hükümetin dünya çapında bir ilk olan aşılama programı, enfeksiyonların seyrini değiştirecek ve antibiyotik direncinin artan tehdidiyle doğrudan mücadeleye yardımcı olacaktır" dedi.

Bakan, "Aşı olmaya uygun olan herkesi, sadece kendilerini değil, cinsel partnerlerini de korumak için aşı olmaya şiddetle teşvik ediyorum" diye ekledi.

TEŞHİS SAYISI 85 BİNE ULAŞTI

2023 yılında gonore teşhisleri 85 bine ulaştı. Bu, kayıtların başladığı 1918 yılından bu yana en yüksek rakam ve 2012 yılına göre üç kat daha fazla.

Aşı, bakteriden en yüksek risk altında olan kişilere ücretsiz olarak sunulacak. Bu kişiler arasında, son 12 ay içinde birden fazla cinsel partneri olan ve bakteriyel cinsel yolla bulaşan enfeksiyon geçiren eşcinsel ve biseksüel erkekler de yer alıyor.

Aşı, meningokok B hastalığına karşı koruma sağlamak için kullanılan mevcut bir aşı olan 4CMenB'yi temel alıyor.

Ancak, gonoreye karşı yüzde 32,7 ile yüzde 42 arasında etkili, bu da hastalığa yakalanma olasılığını tamamen ortadan kaldırmayacağı anlamına gelir.



DHSC, Imperial College London tarafından yürütülen ve aşılamanın önümüzdeki on yıl içinde 100 bin gonore vakasını önleyebileceğini ve NHS'ye 7,9 milyon sterlinin üzerinde tasarruf sağlayabileceğini belirten analize atıfta bulundu.

