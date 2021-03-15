Dünyada ilk: İspanya haftada dört gün çalışmayı denemeye alıyor

1919 yılında Barcelona şehrinde 44 gün genel greve giderek sekiz saatlik mesaiye ilk geçen Avrupa ülkesi olan İspanya’da şimdi de haftada dört gün çalışmayı öngören proje denenmeye başlıyor.



Guardian’ın haberinde denemeye alınacak pilot projeye göre çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapması öngörülürken pilot proje 200 kadar şirket ile birlikte sonbahardan itibaren başlayacak.



İLK ADIM ATAN ÜLKE OLDU



Son yıllarda giderek daha yüksek sesle seslendirilen haftada dört gün mesai kavramı hakkında ilk adım atan ülke olan İspanya’da öneriyi İspanya meclisinin iki kanadında da sadece birer temsilcisi bulunan merkez sol Mas Pais partisi tarafından gündeme getirilmişti.



Mas Pais, bu yılın başlarında hükümetin pilot uygulama başlatılması önerisini kabul ettiğini duyurmuş, hükümet yetkilileri ile Mas Pais Partisi arasında önümüzdeki haftalarda yapılacak bir toplantıda önerinin detayları ele alınacağını belirtmişti.



Mas Pais partisinin lideri Inigo Errejon, Twitter’da, "Önerimizin zamanı geldi. 4 günlük mesai (32 saat) konusunda gerçek bir tartışma başlatıyoruz" ifadeleriyle durumun tartışmaya başladığını açıkladı.



FARKLI ÜLKELERDE DE TARTIŞILIYOR



Haftada dört günlük mesai, başta Yeni Zelanda ve Almanya olmak üzere birçok ülkede her geçen gün daha da tartışılır hale geliyor. Öneriyi destekleyenler, bunun verimliliği artıracağını, çalışanların akıl sağlığına ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunacağını iddia ediyor.



Mas Pais vekilleri haftada 4 gün çalışmanın ayrıca salgın hastalıklar, tükenmişlik ve iş-yaşam dengesi için de önemli olacağını belirtti.

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