Dünyada ilk kez bir balina ameliyat edildi

ABD'nin Şikago kentindeki su parkında dünyada bir ilk yaşandı. İlk kez bir beyaz balinaya genel anestezi verilerek ameliyat edildi.



Veterinerlerin balinanın hava deliklerine yakın noktalardaki büyüyen kistleri almak için başka çaresi yoktu. 12 yaşındaki Kimalu isimli balina anesteziyle uyutularak ameliyat edildi.

UYANMAMA TEHLİKESİ VARDI



Bu kadar büyük bir canlıya genel anestezi vermenin zorluklarına dikkat çeken veterinerler, uzmanlara danışarak hareket etti. Ancak riskler büyüktü. Kimalu'nun anesteziden uyanmama tehlikesi vardı.



Tüm ekip ameliyatı büyük bir kaygıyla izledi.



Ameliyat sonrası Kimalu doğduğundan beri ona bakan bakıcılarının seslenmeleriyle uyandırıldı. Uyanması için diğer beyaz balinaların sesleri de dinletildi.

KENDİNE GELİNCE SUYA BIRAKILDI



Kendine gelince havuza bırakıldı ve yüzüp yüzmeyeceği büyük bir merakla takip edildi. Veterinerler ve bakıcılar o anları nefeslerini tutarak izledi.



Beyaz balinadan çıkarılan kistler incelemeye alındı. Şikago'daki su parkı, yaşadığı deneyimleri örnek oluşturması için dünya genelindeki diğer veterinelerle de paylaşacak.

