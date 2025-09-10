Dünyada ilk: Koalalar yok oluştan tek bir aşıyla kurtulacak

Avustralya’da onaylanan tek dozluk bir aşı, koalalarda ölümleri yüzde 65 azaltarak nesli tehlike altında olan tür için umut oldu.

Avustralya’da, koalaları tehdit eden klamidya hastalığına karşı geliştirilen aşı ilk kez resmi olarak onaylandı.

Sunshine Coast Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, 10 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları tek dozluk aşının üretim ve dağıtımına başlanacağını duyurdu.

ÖLÜMLERİN YARISI KLAMİDYA NEDENİYLE

Üniversitenin açıklamasına göre klamidya, Avustralya’nın doğu kıyısındaki okaliptüs ormanlarında yaşayan vahşi koala popülasyonlarında ölümlerin yaklaşık yarısından sorumlu. Hastalık idrar yolu enfeksiyonları, kısırlık, körlük ve ölüme yol açıyor.

Bazı koloniler her geçen gün yerel yok oluşa bir adım daha yaklaşıyor.

YÜZDE 65 DAHA AZ ÖLÜM

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve yüzlerce vahşi ile esaret altındaki koala üzerinde yürütülen en geniş çaplı saha çalışmasında, aşının hastalık kaynaklı ölümleri en az yüzde 65 azalttığı saptandı.

Araştırmayı yürüten Sam Phillips, aşının üç aşamalı koruma sağladığını belirtti. Enfeksiyonu azaltıyor, hastalığın ilerlemesini önlüyor ve bazı durumlarda mevcut semptomları tersine çevirebiliyor.

ANTİBİYOTİKLER ÖLÜME YOL AÇIYORDU

Koalalarda bugüne kadar antibiyotik tedavisi uygulanıyordu. Ancak ilaçlar, hayvanların temel besini olan okaliptüs yapraklarını sindirme yetisini bozuyor ve çoğu zaman açlıktan ölümlerine neden oluyordu.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Avustralya’nın simgelerinden biri olan gri tüylü koalalar yalnızca bu kıtada yaşıyor. Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde “tehlike altında” ilan edilen tür, 2022’de Doğayı Koruma Vakfı tarafından “kritik tehlike altında” kategorisine alındı.

Koalalar ayrıca orman kaybı, trafik kazaları, köpek saldırıları ve son yıllarda ülkeyi sarsan ölümcül yaz yangınlarından da büyük zarar görüyor.

