Dünyada ilk: Yeni Zelanda şehri sakinleri için bir 'iklim vergisi' getiriyor

Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında yer alan Yeni Zelanda’nın önemli şehirlerinden Auckland, iklim değişikliği nedeniyle aldığı yeni kararı açıkladı.

Belediye başkanı Phil Goff tarafından yapılan açıklamada, ev sahiplerinin şehrin altyapısını elden geçirmek için kurulmuş bir milyar dolarlık iklim fonuna katkıda bulunmak amacıyla haftada ortalama bir Yeni Zelanda dolarından biraz fazla vergilendirileceğini bildirdi.

ŞEHİR KARBONDAN ARINDIRILIP DAHA YEŞİL HALE GETİRİLECEK

Toplanacak fon ile yapılacakların arasında ulaşım sisteminin karbondan arındırılması ve şehre daha fazla ağaç dikilmesinin dahil olduğu belirtildi.

Auckland’ın, sakinleri için dünyanın iklim vergisi koyan ilk şehri olma özelliğini taşıdığı aktarıldı.



Elde edilen gelirin şehrin emisyonlarını azaltma ve genel olarak daha da yeşil hale getirilmesi için kullanılacağı vurgulandı.



Yeni fon ile özellikle Auckland'ın toplu taşımadan kaynaklanan emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturan feribot filosunu karbondan arındırmayı, şehre ağaçlar ve yeşil bitkiler eklemenin yanı sıra yayalar ve bisiklet kullananlar için daha fazla güzergah eklemeyi amaçlanıyor.