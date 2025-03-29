Dünya'da mahsur kalan Rosalind, yakında Kızıl Gezegen'e doğru yola çıkabilir

150 MİLYON STERLİNLİK SÖZLEŞME



Sky News’te yer alan habere göre Uzay Ajansı'nın Airbus'a Rus iniş sistemini değiştirmesi için verdiği 150 milyon sterlinlik sözleşme, görevi yeniden rayına oturtuyor.



İngiltere’de bilimden sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, şunları söyledi: "İnsanlığın kendisine sorduğu bazı kilit soruları çözebiliriz. Eğer bunu yapabilirsek ve bazı sonuçlardan ve bundan doğacak yeniliklerden faydalanabilirsek, o zaman bunun İngiltere için oldukça iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum."



ESA'nın ExoMars programının merkezi bir parçası olan Rosalind keşif aracı için bunun iyi bir haber olduğu belirtiliyor, çünkü bu uzay tarihinin en çok geciken ve sekteye uğrayan görevlerinden biriydi.



İlk planlarda 2018'de fırlatılması öngörülüyordu.



Ancak başlangıçta girişimin ortağı olan NASA, finansman kısıtlamaları nedeniyle çekildi ve ESA üye devletlerini açığı kapatmak zorunda bıraktı.



İniş aracının tamamlanması daha sonra COVID kısıtlamaları nedeniyle ertelendi ve ardından Rusya'nın projeden çıkarılmasıyla da fiilen durduruldu.