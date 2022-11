Dünyada neredeyse her 10 çocuktan biri "işçi" durumunda.



Avrupa Birliği ve ABD'nin tedarik zincirinde on milyonlarca çocuk işçi bulunuyor.



Bu işçilikten en büyük fayda sağlayanların Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Norveç ve İsviçre gibi gelişmiş ülkeler olduğu iddia ediliyor.



Zürih Üniversitesi tarafından 14 Eylül 2022'de yayınlanan bir araştırmaya göre oyun oynamak yerine çalışan 373 milyondan fazla çocuk var.



10 MİLYON ÇOCUK MÜLTECİ OLARAK YAŞIYOR



Öte yandan ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklar var. Kimi zaman sığınmacı veya mülteci konumuna düşüyorlar.



Sadece Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçan 2 milyonu aşkın çocuk mülteci oldu.



Dünya üzerinde yaklaşık 10 milyon çocuk mülteci olarak yaşıyor.



Lost in Europe'un 2021'de yayımladığı raporda, Avrupa'da 2018 ile 2020 arasında 18 binden fazla göçmen çocuğun kaybolduğu belirtiliyor.



6-18 yaş arasındaki 244 milyon çocuk ise, insan temel hak ve özgürlüklerinden biri ve en önemlisi olan eğitim hakkından mahrum.