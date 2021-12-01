Dünyada Omicron varyantı alarmı

Beş kıtaya yayılan Omicron varyantı son olarak Brezilya ve Kanada'da görüldü. Kanada mevcut seyahat yasağını Nijerya, Mısır ve Malavi'yi kapsayacak şekilde genişletti. Son 14 gün içinde 10 Afrika ülkesinde bulunan yabancıların ülkeye girişi geçici olarak yasaklandı. ABD haricinde tüm uçak yolcularına test şartı getirildi.



Dünya Sağlık Örgütü ise yeni varyantı "endişe verici" olarak tanımladı. Seyahat kısıtlamalarının delillere dayalı ve risk esaslı bir yaklaşımla alınması gerektiği hatırlatıldı. Tam seyahat yasaklarının "çözüm olmadığı" vurgulandı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus da seyahat kısıtlamalarına tepki gösterdi. Seyahat yasağı uygulamalarıyla Güney Afrika ve Bostvana'nın cezalandırıldığını savundu.



Yeni varyanta ilişkin en merak edilen konulardan biri de aşıların etkinliği. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin konuya ilişkin açıklama yaptı. Yeni varyantın aşılılarda daha fazla enfeksiyona yol açabileceğini ancak aşıların hastalığa karşı koruma sağlamaya devam edeceğini söyledi. Şahin virüse karşı aşıların büyük bölümünün iki aşamalı koruma sağladığını hatırlattı. Yeni varyantın antikor korumasını aşması durumunda T hücrelerinden kaçamayacağını söyledi. Bunu başarsa bile aşı bağışıklığının tamamen ortadan kalkmayacağını belirtti. Herkese hatırlatma dozlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.



