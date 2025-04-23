Dünyada volkanik hareketlilik: Tüm yanardağlar faaliyette

Dünyanın dört bir yanında lav akışı yeniden başladı. Lavların dansı görsel şölen sunuyor.



İtalya'daki Etna Yanardağı, Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı. Yanardağın yüksekliği 3 bin 330 metreyi buluyor. Etna'daki patlamalar genelde büyük hasara yol açmıyor.



Sicilya adasındaki Etna, İtalya'daki üç aktif yanardağdan biri. Sicilya açıklarındaki Stromboli Adası'nda Stromboli Yanardağı ve Napoli yakınlarında Vezüv Yanardağı bulunuyor.

DÜNYANIN EN AKTİF YANARDAĞLARINDA HAREKETLİLİK



Volkanik hareketliliğin sürdüğü bir başka ülkeyse Amerika Birleşik Devletleri.



Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı da yeniden lav püskürtmeye başladı. Bu, 23 Aralık'tan bu yana gerçekleşen 18'inci patlama oldu.



Yetkililer, yanardağın da içinde bulunduğu ulusal parkta ziyaretçilerin güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

ORTA AMERİKA DA VOLKANİK OLARAK AKTİF



Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da da yeniden faaliyete geçen Poas yanardağı kül püskürtmeye başladı.



2 bin 708 metre yüksekliğindeki yanardağdan püsküren kül ve duman 3 kilometre yükseğe kadar çıktı.



Endonezya'daysa Semeru Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ yoğun kül ve duman püskürtüyor.