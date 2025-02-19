Dünyada yalnızca 200 vaka var: Kardeşlerini karnında taşıdı

Hindistan'da yaşanan ve nadir görülen bir tıbbi vaka, doktorları ve bilim dünyasını şaşkına çevirdi.



Yeni doğan bir bebek, kendi karnında gelişen iki fetüsle dünyaya geldi.



Bu, tıp literatüründe "Fetus in fetu" olarak adlandırılan ve dünyada yalnızca 200 kez kaydedilen son derece nadir bir anomali.

BEBEĞİN İÇİNDEN FETÜS ÇIKTI



Kadın, 1 Şubat’ta sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirirken, doktorlar gelişimini tamamlayamayan iki fetüsü bebeğin karnından başarıyla çıkardı.



Taramayı gerçekleştiren Dr. Prasad Agarwal, “Karnında fetüs benzeri bir yapı bulunan, normal büyüyen bir bebek gördüm. Bu, dünyanın en nadir vakalarından biri” dedi.



Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, içeride gelişen diğer iki fetüsün hayatta kalamayacak kadar az gelişmiş olduğu bildirildi.



FETUS İN FETUS NEDİR?

"Fetus in fetu", son derece nadir görülen bir tıbbi anomalidir. Bu durumda, bir fetüs anne karnında gelişirken, özdeş ikizi veya ikizleri tam olarak ayrılmaz ve onun içinde büyümeye devam eder. Genellikle gelişimini tamamlayamayan bu fetüs, konakçı fetüsün içinde parazitik bir şekilde varlığını sürdürür.



Bu durumun nedeni tam olarak bilinmese de, doktorlar bunun tek bir döllenmiş yumurtanın bölünmesi sırasında tam ayrılmamasından kaynaklandığını düşünüyor. İçeride sıkışan fetüs, zamanla tırnak, saç, uzuvlar gibi bazı yapılar geliştirebilir ancak hayati organları olmadığı için bağımsız olarak yaşayamaz.



Bu vakalar çoğunlukla fetüsün karın bölgesinde görülse de, bazen beyin, kuyruk sokumu, testis torbası veya ağızda da tespit edilebilmektedir. Dünyada yaklaşık 200 kez kaydedilen bu durum, tıp dünyasında büyük bir merak konusu olmaya devam etmektedir.